СБУ затримала двох агентів ФСБ, які наводили удари росіян по Одещині та Кіровоградщині

Один затриманий - 33-річний дезертир, який "злив" росіянам локації свого підрозділу. 

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які наводили удари росіян по Одещині та Кіровоградщині
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ Росії, які коригували ракетно-дронові атаки ворога по Одеській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадниками виявилися двоє жителів Одещини, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Обидва були завербовані ворогом через Телеграм-канали.

Перший - 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині, а потім "злив" росіянам локації підрозділу, в якому проходив службу. Крім цього, він надіслав окупантам координати штабу, навчальних полігонів та маршрутів руху Сил оборони у напрямку фронту.

Після повернення до Одещини агент намагався влаштуватися різноробочим до оборонного заводу. Там він також планував збирати і передавати ворогу нові розвіддані.

Ще один російський агент – 49-річний різноробочий із селища Лиманське, який передавав ФСБ напрямки пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог. При обшуках у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили обом про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 
