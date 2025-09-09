Головне за ніч та ранок вівторка, 9 вересня: бої на Покровському напрямку, 195 штурмів ворога, вибухи у Пензі

Нічна повітряна атака, 195 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, удари по Запоріжжю.

У результаті серії вибухів у російському місті Пенза виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів, повідомили LB джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними джерел, дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

Джерела у ГУР зазначили, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, які задіяні у війні проти України.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 195 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 64 атаки ворога.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 1090010 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Запоріжжя вночі опинилося під ворожим ударом із застосуванням безпілотників. Росіяни влучили у приватний будинок.

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, місто зазнало щонайменше двох атак. Постраждала 66-річна жінка, їй надають допомогу медики.

На місці влучання у будинок зайнялася пожежа.

Уночі Сили ППО збили 60 російських безпілотників із 84.

Зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА на 10 локаціях.

Більше інформації – в новині.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall анонсував постачання Україні нових засобів боротьби з російськими дронами.

Йдеться про мобільні системи протиповітряної оборони Skyrange, які можна встановлювати на Leopard, що Україна вже має. Очільник компанії Армін Паппергер у інтерв'ю ZDF сказав, що вони забезпечують повний захист від БпЛА.

"Кожна з цих систем може охоплювати площу чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повне покриття без дронів. Це означає, що всі дрони будуть ліквідовані", – сказав він. Паппергер вважає, що вони можуть бути дуже корисними для України під час атак.

Більше інформації – в новині.

Видання Financial Times стверджує, що Сполучені Штати повідомили союзників з Європи про відмову від спільних зусиль щодо боротьби з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану.

Державний департамент сповістив європейських партнерів про розірвання низки меморандумів про взаєморозуміння, підписаних за часів адміністрації Джо Байдена. Згідно з цими документами, США та Європа мали разом виявляти та викривати шкідливу інформацію з боку нової "вісі зла".

Очільник Глобального центру взаємодії в Держдепі США Джеймс Рубін назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння в інформаційній війні".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!