За добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1090010 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1090010 (+950)
- танків – 11169 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23261 (+3)
- артилерійських систем – 32577 (+32)
- РСЗВ – 1482 (+1)
- засоби ППО – 1217 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)
- крилаті ракети – 3691 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72)
- спеціальна техніка – 3963 (+2)
Дані уточнюються.