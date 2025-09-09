Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
За добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1090010 військових. 

війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1090010 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1090010 (+950) 
  • танків – 11169 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23261 (+3)
  • артилерійських систем – 32577 (+32) 
  • РСЗВ – 1482 (+1) 
  • засоби ППО – 1217 (+0) 
  • літаків – 422 (+0)
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)
  • крилаті ракети – 3691 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72)
  • спеціальна техніка – 3963 (+2)

Дані уточнюються. 
