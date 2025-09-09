Німеччина та Франція хочуть включення "Лукойла" до наступного санкційного пакету

Угорщина потенційно може заблокувати цей крок.

За інформацією європейських дипломатів, Франція та Німеччина наполягають на включенні до наступного, 19-го за ліком санкційного пакету ЄС проти Росії нафтової компанії "Лукойл".

Як пише "Європейська правда", до санкційного списку також мають потрапити нафтопереробні заводи у третіх країнах, які задіяні в експорті російської нафти до країн Євросоюзу.

Наразі 19-ий пакет санкцій перебуває на ранній стадії обговорення, тому точний перелік пропозицій, які до нього увійдуть, не фіналізовано.

Очікується, що супротив включенню "Лукойла" до списку обмежень може чинити Угорщина, яка підтримує енергетичне партнерство з Росією. Для схвалення нових санкцій потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС.