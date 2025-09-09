Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина та Франція хочуть включення "Лукойла" до наступного санкційного пакету

Угорщина потенційно може заблокувати цей крок.

Німеччина та Франція хочуть включення "Лукойла" до наступного санкційного пакету
Фото: EPA/UPG

За інформацією європейських дипломатів, Франція та Німеччина наполягають на включенні до наступного, 19-го за ліком санкційного пакету ЄС проти Росії нафтової компанії "Лукойл".

Як пише "Європейська правда", до санкційного списку також мають потрапити нафтопереробні заводи у третіх країнах, які задіяні в експорті російської нафти до країн Євросоюзу. 

Наразі 19-ий пакет санкцій перебуває на ранній стадії обговорення, тому точний перелік пропозицій, які до нього увійдуть, не фіналізовано. 

Очікується, що супротив включенню "Лукойла" до списку обмежень може чинити Угорщина, яка підтримує енергетичне партнерство з Росією. Для схвалення нових санкцій потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies