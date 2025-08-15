Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Світ

Bloomberg: США розглядають санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу”, якщо Путін відмовиться від угоди про припинення вогню

США розглядають інші можливості, включаючи посилення обмежень на тіньовий флот нафтових танкерів Росії.

Bloomberg: США розглядають санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу”, якщо Путін відмовиться від угоди про припинення вогню
Ілюстративне фото
Фото: rada.gov.ua

США розглядають санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу”, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна погодитися на припинення вогню з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. 

Зазначається, що санкції проти двох російських нафтових гігантів будуть спрямовані на скорочення доходів Кремля від енергетики, сподіваючись, що такий крок буде короткочасним.

Крім того, США розглядають інші можливості, включаючи посилення обмежень на тіньовий флот нафтових танкерів Москви та додаткові тарифи для покупців російської нафти, зокрема Китай.

За даними джерел, впровадження будь-яких заходів може бути поступовим. 

За оцінками Bloomberg, на “Роснафту” та “Лукойл” разом припадає майже половина загального обсягу експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 млн барелів на день у першій половині цього року.
