Макрон анонсував підготовку нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, остаточне рішення залежатиме від переговорів у найближчі дні та тижні. «Але не можна нічого виключати», - додав лідер Франції.