Макрон анонсував підготовку нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, пише «Інтерфакс-Україна».
За його словами, остаточне рішення залежатиме від переговорів у найближчі дні та тижні. «Але не можна нічого виключати», - додав лідер Франції.
- 13 серпня Макрон разом із низкою європейських колег провів відеоконференцію з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським.
- Перемовини відбуваються перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.
- Про те, які побажання європейська сторона виклала лідеру США розповів канцлер ФРН Фрідріх Мерц.