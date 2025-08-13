РЖД у вогні
Світ

Макрон анонсував підготовку нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Остаточне рішення залежатиме від переговорів у найближчі дні і тижні.

Макрон анонсував підготовку нового пакету санкцій ЄС проти Росії
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, пише «Інтерфакс-Україна». 

За його словами, остаточне рішення залежатиме від переговорів у найближчі дні та тижні. «Але не можна нічого виключати», - додав лідер Франції.

  • 13 серпня Макрон разом із низкою європейських колег провів відеоконференцію з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським.
  • Перемовини відбуваються перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.
  • Про те, які побажання європейська сторона виклала лідеру США розповів канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
