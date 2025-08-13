​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
CNN: Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі

Хоча Білий дім хотів уникнути саме такої локації саміту.

Фото: EPA/UPG

Агенція CNN повідомила, що у Білому домі визначилися не лише з містом, але й з конкретною локацією зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна у п'ятницю, 15 серпня, у штаті Аляска.

В Анкориджі, що є найбільшим містом регіону, команди обох лідерів визнали достатньо безпечною лише територію об'єднаної військової бази Елмендорф-Річардсон на півночі від центру. При цьому журналісти зазначають, що американська сторона до останнього сподівалася уникнути сценарію розміщення російської делегації на військовому об'єкті.

Спілкування з чиновниками Білого дому дозволило також зрозуміти мотивацію вибору Аляски. Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна як військового злочинця ускладнив завдання: РФ не захотіла організовувати зустріч у Римі, Відні чи Женеві. Пропозиція Кремля щодо Об'єднаних Арабських Еміратів не сподобалася Вашингтону через потребу вдруге за останній час продумувати поїздку Трампа на Близький Схід. 

Зрештою залишилися лише варіанти Угорщини або Аляски, і Путін "несподівано погодився приїхати на територію США".   
