У Дніпрі відкрили дипломатичне представництво Чехії

Дипломатичним представництвом керує посольство Чехії в Києві.

Фото: Ян Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що відкрив ще одне дипломатичне представництво в Україні.

“Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яким керує наше посольство в Києві”, - написав Ліпавський. 

Він наголосив, що Чехія стала першою країною з дипломатичною присутністю на сході України.

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував відкриття 4 нових посольств до кінця 2025 року – Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї.
  • Також до кінця цього року планується відкриття 10 нових консульських установ - у Іраку, Італії, Німеччині, Румунії, Словаччині, а також по два – у Франції та Польщі.
