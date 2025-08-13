У Дніпрі відкрили дипломатичне представництво Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що відкрив ще одне дипломатичне представництво в Україні.
“Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яким керує наше посольство в Києві”, - написав Ліпавський.
Він наголосив, що Чехія стала першою країною з дипломатичною присутністю на сході України.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував відкриття 4 нових посольств до кінця 2025 року – Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї.
- Також до кінця цього року планується відкриття 10 нових консульських установ - у Іраку, Італії, Німеччині, Румунії, Словаччині, а також по два – у Франції та Польщі.