У Дніпрі відкрили дипломатичне представництво Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що відкрив ще одне дипломатичне представництво в Україні.

“Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яким керує наше посольство в Києві”, - написав Ліпавський.

Він наголосив, що Чехія стала першою країною з дипломатичною присутністю на сході України.