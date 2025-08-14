«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСуспільствоВійна

Білецький в інтервʼю The Times: Наступ РФ під Лиманом фактично зупинено. До того Україна втрачала тут 60 кв км щомісяця

До складу Третього корпусу увійшли пʼять бригад, які утримують понад 10% лінії фронту.

Білецький в інтервʼю The Times: Наступ РФ під Лиманом фактично зупинено. До того Україна втрачала тут 60 кв км щомісяця

Командир Третього армійського корпусу полковник Андрій Білецький розповів про перші результати зʼєднання в інтервʼю британському The Times.

Видання пише, що до складу Третього корпусу увійшли пʼять бригад, які утримують понад 10% лінії фронту. «Сектор, який я прийняв, – один із двох основних напрямків російського наступу, – каже він. – У [районі Лимана] Україна втрачала приблизно 60 квадратних кілометрів на місяць до нашого прибуття. Нам вдалося скоротити просування ворога майже до нуля».

Підвищення Білецького до командира корпусу повʼязане із успіхом заснованої ним Третьої штурмової бригади, яка стала одним з найефективніших бойових підрозділів України. Тепер офіцери та сержанти «Трійки» діляться досвідом із побратимами з інших чотирьох бригад.

«Коли зусилля з набору особового складу буксують, а бригади недоукомплектовані, виснажені й дедалі більше деморалізовані, його підрозділ перебуває у повному складі й навіть зростає. Там, де інші відступають у районах Покровська та Костянтинівки, вони тримають позиції під Лиманом та Ізюмом», – пише Times.

Зараз командування корпусу зосереджено на організації взаємодії між підрозділами, забезпеченні, бойовій та ідеологічній підготовці особового складу. «Матеріальні стимули не мають значення – ніхто не готовий померти за гроші. У найважчі моменти людина має ототожнити себе з воїном, з військовим братерством і з місією, більшою за саму себе», – цитує видання Білецького.

Журналіст The Times відвідав ділянку фронту зʼєднання та поспілкувався з бійцями. З їхніх слів, вони цінують командира ще й за здатність захистити свій особовий склад перед старшим керівництвом.

«Іноді в Третій бригаді “чоловіча розмова” вважається доречною і прийнятною – але лише у виняткових випадках, – каже Білецький. – Під час цієї війни мені доводилося так розмовляти з деякими старшими офіцерами. Бо я вважав, що те, що вони робили, було відвертою зрадою солдатів».
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies