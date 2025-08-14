Дві людини загинули і одна поранена через російські обстріли Харківщини

14 серпня російські війська двічі атакували населені пункти Харківського району, через що загинули люди.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 11:20 під обстріл із РСЗВ «Град» потрапило селище Козача Лопань. Загинув чоловік.

Тоді приблизно о 14:30 КАБ влучила у приватний житловий сектор у селі Нова Козача. Пошкоджені будинки, загинув житель, ще один чоловік отримав поранення.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).