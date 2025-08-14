У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Дві людини загинули і одна поранена через російські обстріли Харківщини

Ворог атакував Козачу Лопань і Нову Козачу.

Дві людини загинули і одна поранена через російські обстріли Харківщини
наслідки обстрілів Харківщини 14 серпня 2025 року

14 серпня російські війська двічі атакували населені пункти Харківського району, через що загинули люди.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 11:20 під обстріл із РСЗВ «Град» потрапило селище Козача Лопань. Загинув чоловік.

Тоді приблизно о 14:30 КАБ влучила у приватний житловий сектор у селі Нова Козача. Пошкоджені будинки, загинув житель, ще один чоловік отримав поранення.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

  • Упродовж минулої доби у Харківській області унаслідок російської агресії одна людини загинула, одна – постраждала.
