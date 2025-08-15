РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Сили оборони: попри втрати, ворог продовжує стягувати живу силу на Покровський напрямок

Також в напрямку Добропілля вдалося уникнути закріплення нових сил ворога.

Сили оборони: попри втрати, ворог продовжує стягувати живу силу на Покровський напрямок
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Попри те, що Сили оборони України на Покровському напрямку знищили частину окупантів зі 110 тис. російських військ,  ворог продовжує підтягувати туди живу силу.

Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі (кількість російських військ – ред.), ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона. Тому станом на зараз будемо вважати, що їх десь та ж кількість – понад 100 тис. загалом. Це дуже велика цифра, як для такого масштабу, з нею на європейську країну "ходити", а не на один нещасний маленький Покровськ", – каже Трегубов.

Також речник прокоментував ситуацію у напрямку Добропілля на Донеччині, відзначивши, що ворог не має контролю над територіями.

"Ось ці два виступи, дві "клішні" – це те, де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони безпосередньо починали ось цей прорив, в них зараз немає. Але вони присутні на кінцях цього виступу, і на кінцях цього виступу вони знищуються. Вони там сидять по посадках, і проводяться дії для їхнього знищення", – розповів речник і наголосив, що заведення нових сил ворога і закріплення на згаданих територіях в напрямку Добропілля вдалося уникнути.

  • Про те, як живуть люди у прифронтовому місті на Донеччині, читайте у матеріалі LB.ua "Добропілля: як живе місто, до якого стрімко наближається фронт".
