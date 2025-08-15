Сили оборони: попри втрати, ворог продовжує стягувати живу силу на Покровський напрямок

Попри те, що Сили оборони України на Покровському напрямку знищили частину окупантів зі 110 тис. російських військ, ворог продовжує підтягувати туди живу силу.

Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі (кількість російських військ – ред.), ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона. Тому станом на зараз будемо вважати, що їх десь та ж кількість – понад 100 тис. загалом. Це дуже велика цифра, як для такого масштабу, з нею на європейську країну "ходити", а не на один нещасний маленький Покровськ", – каже Трегубов.

Також речник прокоментував ситуацію у напрямку Добропілля на Донеччині, відзначивши, що ворог не має контролю над територіями.

"Ось ці два виступи, дві "клішні" – це те, де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони безпосередньо починали ось цей прорив, в них зараз немає. Але вони присутні на кінцях цього виступу, і на кінцях цього виступу вони знищуються. Вони там сидять по посадках, і проводяться дії для їхнього знищення", – розповів речник і наголосив, що заведення нових сил ворога і закріплення на згаданих територіях в напрямку Добропілля вдалося уникнути.