Це вже третя атака дронів на "Невинномысский Азот" за літо 2025 року.

У ніч на 16 серпня безпілотники атакували хімічний завод "Невинномысский Азот" у Ставропольському краї РФ.

Про це повідомляє ТГ-канал ASTRA.

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежі в районі підприємства. За словами мера міста і губернатора регіону, атака вона була спрямована на промислову зону Ставрополя.

За офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало горіння стерні на місці падіння дронів.

Як відомо, це вже третя атака дронів на "Невинномысский Азот" за літо 2025 року.

"Невинномысский Азот", що входить до холдингу "ЕвроХим", є стратегічно важливим підприємством, яке виробляє аміак, азотні добрива, а також азотну та оцтову кислоти. Пфдприємство є найбільшим виробником азотних добрив та аміаку в Росії.

Також "Невинномысский Азот" виробляє продукцію подвійного призначення. Загальна виробнича потужність становить понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду сягає 0,89 мільйона тонн на рік.

Завод розташований на відстані 650 кілометрів від підконтрольної території України. Він активно працює на російську оборонну промисловості.

З 2022 по 2024 роки разом із "Новомосковский Азот" піжприємство постачало на завод імені Свердлова в Нижегородській області Росії щонайменше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та майже 5 тисяч тонн азотної кислоти, які використовуються для виробництва вибухових речовин, зокрема октогену та гексогену, для артилерійських снарядів.