РФ атакувала Добропільську громаду: зайнялися пожежі, серед цивільних є жертви

У Добропіллі з-під завалів рятувальники витягли ще одного чоловіка.

Російські окупанти обстріляли Добропільську громаду на Донеччині, унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Святогорівці окупанти обстріляли приватний сектор. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, пожежа знищила два будинки. Рятувальники вилучили їхні тіла та ліквідували пожежу на площі 60 кв.м.

У Добропіллі через обстріли зруйновано частину п’ятиповерхівки, рятувальники витягли з-під завалів чоловіка.

Також внаслідок ударів по приватному сектору спричинили пожежі будинків, гаража та авто. Рятувальники локалізували пожежу на площі 150 кв.м., однак через повторні обстріли ліквідацію довелося призупинити.

Згодом ще одне влучання прийшлося по багатоповерхівці, де спричинено займання квартири та балконів, де вогнем охоплено понад 130 кв.м.