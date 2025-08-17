Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Добропільську громаду: зайнялися пожежі, серед цивільних є жертви

У Добропіллі з-під завалів рятувальники витягли ще одного чоловіка.

РФ атакувала Добропільську громаду: зайнялися пожежі, серед цивільних є жертви
Фото: ДСНС України

Російські окупанти обстріляли Добропільську громаду на Донеччині, унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Святогорівці окупанти обстріляли приватний сектор. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, пожежа знищила два будинки. Рятувальники вилучили їхні тіла та ліквідували пожежу на площі 60 кв.м.

У Добропіллі через обстріли зруйновано частину п’ятиповерхівки, рятувальники витягли з-під завалів чоловіка. 

Також внаслідок ударів по приватному сектору спричинили пожежі будинків, гаража та авто. Рятувальники локалізували пожежу на площі 150 кв.м., однак через повторні обстріли ліквідацію довелося призупинити.

Згодом ще одне влучання прийшлося по багатоповерхівці, де спричинено займання квартири та балконів, де вогнем охоплено понад 130 кв.м.

  • Сили оборони України зачистили населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь на Донеччині від ворожих військ. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies