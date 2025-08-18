Сирський пояснив необхідність тривалої оборони Бахмута: якби не він, то був би Часів Яр, Краматорськ, Дружківка

Головком сказав, що саме в Бахмуті українські сили фактично знищили "групу Вагнера".

Оборона Бахмута врятувала значну кількість інших територій, вважає головком Олександр Сирський. У інтерв'ю РБК-Україна він прокоментував сумніви частини суспільства стосовно доцільності такої тривалої оборони міста.

Сирський нагадав, що оборона Бахмута тривала вісім місяців. На населений пункт наступала велика кількість угруповання росіян, зокрема і з "групи Вагнера".

За оцінкою України, в Бахмуті були ліквідовані 23 000 бойовиків "Вагнера", а разом з пораненими втрати ворога склали 40 000. Загальна чисельність ПВК тоді становила до 50 000, тобто саме в Бахмуті, за словами Сирського, "«Вагнер» знайшов свою смерть як організація, як структура".

"Якби не було Бахмута, то був би Часів Яр, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка… Якби ми залишили Бахмут, не знищивши їх там, "вагнерівці" пішли б далі", – сказав він.

Сирський заявив, що втрати українських сил під час оборонної операції були в сім разів менші, ніж в окупантів.

Під час курської операції росіяни теж зазнали великих втрат, додав він.

"Тобто ми в наступі несли втрати в п'ять разів менші, ніж противник. Це теж найкращий показник за час повномасштабної війни. Можливо, це така особливість війни, хоча насправді це просто була продумана операція", – заявив він.