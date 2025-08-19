Трамп оголосив про підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

Після чого відбудеться тристоронній саміт за його участі.

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social заявив, що за підсумками його спілкування у Білому домі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами розпочато підготовку до зустрічі між Україною та Росією на рівні глав держав.

Трамп розповів, що разом з гостями обговорював безпекові гарантії для України, які будуть надані "різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами". Усі сторони, за його словами, "дуже щасливі щодо можливості миру".

Підготовку до зустрічі Зеленського та Путіна Трамп розпочав з телефонної розмови з кремлівським диктатором. Місце ймовірних переговорів "має бути визначене згодом".

Після двосторонньої зустрічі господар Білого дому анонсував також тристоронній формат за власної участі.

Координувати з Росією та Україною подальші кроки, як повідомив Трамп, будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф.