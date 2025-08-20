Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Канцлер Австрії запропонував Відень як місце переговорів Зеленського і Путіна

Столиця пропонує "чудові умови завдяки розміщеним тут міжнародним організаціям".

Канцлер Австрії запропонував Відень як місце переговорів Зеленського і Путіна

Очільник австрійського уряду Крістіан Штокер заявив, що федеральна столиця Відень готова стати місцем проведення прямих переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.

Як пише "Укрінформ", канцлер вважає місто вдалим варіантом для сторін "через давню традицію діалогу та прекрасні умови, пов'язані з розташуванням міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ".

Будучи одним із підписантів Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Австрія зобов'язана заарештувати Путіна на своїй території. Проте, за словами Штокера, є можливість "попередньо узгодити із судом участь в мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер". Австрійська влада "зробить необхідне для уможливлення участі Путіна".
