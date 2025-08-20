На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 782 цілі росіян

Зокрема, було уражено 17 артилерійських систем, танк та одну одиницю бронетехніки.

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 782 цілі росіян
Український безпілотник
Фото: Генштаб

Впродовж доби 19-20 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 782 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 160 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано;
  • 31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
  • 17 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, було знищено 59 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 14 446 цілей, з яких 3 342 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 19-20 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 19-20 серпня
﻿
