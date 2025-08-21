Зеленський підписав зміни до закону про відпустки для військових

21 серпня Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Про це зазначено у картці документа на сайті парламенту.

Цим законом вносять зміни до іншого закону - «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Ідеться про відпустки для військових.

Як пояснив заступник глави Офісу Президента Павло Паліса, документ надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

«Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів», - додав заступник глави ОПУ.

Паліса зауважив, що закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Раніше Паліса повідомляв, що бійці отримають також 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додають дні на дорогу. Крім того, пропрацьовують механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.