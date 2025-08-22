На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Маємо зробити так, аби наступні покоління українців не проходили через війну

Президент підкреслив, що війна з Росією, яка розпочалася у 2014 році, триває вже довше, ніж Друга світова. 

Зеленський: Маємо зробити так, аби наступні покоління українців не проходили через війну
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами в усьому світі працює над гарантіями безпеки, аби наступним поколінням українців не довелося проходити через війну.

Про це він заявив під час VІІІ Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Безпека", повідомляє Укрінформ

"Зараз наше завдання - зробити так, щоб нашим дітям, нашим онукам, наступним поколінням українців не довелось проходити через війну. Ключ до цього — гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо разом з партнерами. І сьогодні тут Марк (генеральний секретар НАТО Марк Рютте, - ред.), великий друг України. Ми разом з ним, разом з іншими лідерами Європи, разом зі США, разом з коаліцією наших партнерів з понад 30 країн готуємо такі важливі для України гарантії безпеки. Я впевнений, це передусім буде на основі нашої сильної армії, а отже — на основі вашого досвіду і досвіду ваших побратимів", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що війна з Росією, яка розпочалася у 2014 році, триває вже довше, ніж Друга світова. 

"Ніхто ще не знає, коли буде завершення цієї війни за незалежність України", - сказав Зеленський, зазначивши, що "влада робить усе можливе, щоби якнайшвидше її закінчити".

"Головне, щоб завершилось реальною безпекою для вже наших дітей, наших онуків, але справедливо завершилося. Це важливо з поваги до України, до українців, до всіх вас, до наших воїнів, до ветеранів", - додав президент.

Зеленський подякував генеральному секретарю НАТО та його команді за те, що долучилися до ветеранського форму.

Раніше Рютте заявив, що майбутні гарантії безпеки для України від США та європейських країн будуть дворівневими.
﻿
