На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець: у межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини з-під російської окупації

За посередництва Катару в Україну забрали 83 дітей.

Лубінець: у межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини з-під російської окупації
омбудсман Дмитро Лубінець і посол Катару в Україні Гаді Насер Аль-Гаджрі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з послом Катару в Україні Гаді Насер Аль-Гаджрі.

«Завдяки посередництву Катару вже вдалося повернути 83 дитини з ТОТ України та території РФ. Лише вчора, завдяки сприянню Держави Катар, до України повернулися ще 3 дитини та один повнолітній юнак», - зауважив Лубінець.

За його словами, кілька груп дітей пройшли у столиці Катару — місті Доха — програми відпочинку та психологічної реабілітації.

Омбудсман і посол обговорили подальші кроки у сфері захисту прав дітей і гуманітарної підтримки. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies