Лубінець: у межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини з-під російської окупації

За посередництва Катару в Україну забрали 83 дітей.

омбудсман Дмитро Лубінець і посол Катару в Україні Гаді Насер Аль-Гаджрі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з послом Катару в Україні Гаді Насер Аль-Гаджрі.

«Завдяки посередництву Катару вже вдалося повернути 83 дитини з ТОТ України та території РФ. Лише вчора, завдяки сприянню Держави Катар, до України повернулися ще 3 дитини та один повнолітній юнак», - зауважив Лубінець.

За його словами, кілька груп дітей пройшли у столиці Катару — місті Доха — програми відпочинку та психологічної реабілітації.

Омбудсман і посол обговорили подальші кроки у сфері захисту прав дітей і гуманітарної підтримки.