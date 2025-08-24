Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський: вистоїмо в цій війні, захистимо свою незалежність

“Українці є й українці будуть на цій землі, де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України”, ‒ додав український президент.

Зеленський: вистоїмо в цій війні, захистимо свою незалежність
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці вистоять у війні, яку розпочала Росія чотири роки тому, і захистять свою незалежність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності.

“Україна проходить уже четвертий рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів. Впевнені, що вистоїмо в цій війні – Українська держава, український народ. Захистимо свою незалежність, і свою землю, і право на самостійне національне життя для українців”, ‒ заявив він. 

Зеленський підкреслив, що “наші діти й онуки і щоб їхні діти й онуки могли жити в безпеці на своїй землі і за своїми правилами”.

“Українці є й українці будуть на цій землі, де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України”, ‒ додав президент.

Він також повідомив, що у Софійському соборі відбулася спільна молитва "за мир для наших людей, за мир для України".

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

  • У Києві відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Сьогодні держава відзначає 34 річницю. Участь в заходах брало найвище керівництво країни та іноземні гості. Серед іноземних гостей – прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник США Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветерані Великої Британії.
