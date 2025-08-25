Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

Норвегія братиме участь у гарантіях безпеки: може йтися про тренування армії та ППО

Норвезький прем'єр міністр запевнив, що його країна братиме участь у реалізації гарантій безпеки, коли про них домовляться. 

Норвегія братиме участь у гарантіях безпеки: може йтися про тренування армії та ППО
Прапор Норвегії

Норвегія стане учасницею гарантування безпеки для України після того, як вона досягне мирної угоди. Найбільш важливою гарантією безпеки є підсилення оборонних спроможностей самої України, сказав на пресконференції в Києві прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який сьогодні, в свій День народження, прибув до України. 

Зараз йдуть активні обговорення між партнерами і союзниками стосовно колективних гарантій безпеки. Але ключове – це щоб США продовжували брати участь в цих обговореннях.

“Надійні гарантій безпеки – це скоординовані між Європою і Америкою. Ті обговорення, які зараз ідуть між дипломатами і військовими, ще не завершені. Норвегія бере участь у цих обговореннях, і ми будемо залучені до їх реалізації. Наш внесок буде залежати від спроможностей і досвіду, але ми беремо участь. Думаю, будуть важливі елементи стосовно тренування української армії, ППО, захист українського неба і посилення спроможностей, які підвищать оборонні можливості”, – сказав він. 

Зараз, підкреслив Стьоре, потрібно концентруватися на забезпеченні України.

Український президент Володимир Зеленський на пресконференції сказав, що Норвегія допомагає з навчанням українських військових, бере участь в захисті неба та в морській безпеці.

Вчора Норвегія оголосила про те, що спільно з Німеччиною купить для України дві системи ППО Patriot. Вона виділить ще 7 млрд норвезьких крон на оборону України.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies