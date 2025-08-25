Норвегія братиме участь у гарантіях безпеки: може йтися про тренування армії та ППО

Норвезький прем'єр міністр запевнив, що його країна братиме участь у реалізації гарантій безпеки, коли про них домовляться.

Норвегія стане учасницею гарантування безпеки для України після того, як вона досягне мирної угоди. Найбільш важливою гарантією безпеки є підсилення оборонних спроможностей самої України, сказав на пресконференції в Києві прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який сьогодні, в свій День народження, прибув до України.

Зараз йдуть активні обговорення між партнерами і союзниками стосовно колективних гарантій безпеки. Але ключове – це щоб США продовжували брати участь в цих обговореннях.

“Надійні гарантій безпеки – це скоординовані між Європою і Америкою. Ті обговорення, які зараз ідуть між дипломатами і військовими, ще не завершені. Норвегія бере участь у цих обговореннях, і ми будемо залучені до їх реалізації. Наш внесок буде залежати від спроможностей і досвіду, але ми беремо участь. Думаю, будуть важливі елементи стосовно тренування української армії, ППО, захист українського неба і посилення спроможностей, які підвищать оборонні можливості”, – сказав він.

Зараз, підкреслив Стьоре, потрібно концентруватися на забезпеченні України.

Український президент Володимир Зеленський на пресконференції сказав, що Норвегія допомагає з навчанням українських військових, бере участь в захисті неба та в морській безпеці.

Вчора Норвегія оголосила про те, що спільно з Німеччиною купить для України дві системи ППО Patriot. Вона виділить ще 7 млрд норвезьких крон на оборону України.



