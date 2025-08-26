У Полтавській області військовій оголосили підозру за отримання виплат під час перебування на відпочинку

Вона вже відшкодувала отримані кошти.

У Полтавській області військовій оголосили підозру за отримання виплат під час відпочинку

Старша сержантка однієї з військових частин Полтавської області отримала підозру від ДБР і контррозвідки СБУ в безпідставному виїзді за кордон на відпочинок. За даними слідства, військова протягом 2022-2024 рр. вісім разів їздила відпочивати, зокрема до Чорногорії і Польщі.

Попри відсутність на службі, вона отримувала грошове забезпечення. Військова частина “не реагувала на її прогули”, повідомили в ДБР.

У зв’язку з цим військова безпідставно отримала майже 190 000 грн. Підозрювана уже відшкодувала ці кошти.

“Слідчі інкримінують їй ухилення від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Також перевіряють дії командування військової частини, яке продовжувало нараховувати їй виплати, попри відсутність на службі.