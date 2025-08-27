Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Портал Дія.Освіта впроваджує ШІ-навігатор та ШІ-асистент

Зокрема ШІ-асистент пояснюватиме складні терміни та допомагатиме формувати персональні конспекти.

Портал Дія.Освіта впроваджує ШІ-навігатор та ШІ-асистент
ілюстративне фото
Фото: osvitanova.com.ua

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Положення про державний портал Дія.Освіта. Як зазначає урядовий портал, українці зможуть навчатися ефективніше — з персонально підібраною траєкторією розвитку завдяки штучному інтелекту.

У 2025 році за підтримки Google.org Дія.Освіта трансформується в AI-powered екосистему. Першими інструментами стануть:

  • ШІ-навігатор, що швидко підбиратиме навчальні програми під цілі користувача та заощаджуватиме час
  • ШІ-асистент, який пояснюватиме складні терміни, допомагатиме формувати персональні конспекти та рекомендуватиме додаткові помічні матеріали

Мета Мінцифри — охопити 100% українців цифровою та ШІ-грамотністю, щоб кожен мав інструменти для роботи й розвитку, а Україна — конкурентну економіку майбутнього, засновану на інноваціях.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies