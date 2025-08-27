Портал Дія.Освіта впроваджує ШІ-навігатор та ШІ-асистент

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Положення про державний портал Дія.Освіта. Як зазначає урядовий портал, українці зможуть навчатися ефективніше — з персонально підібраною траєкторією розвитку завдяки штучному інтелекту.

У 2025 році за підтримки Google.org Дія.Освіта трансформується в AI-powered екосистему. Першими інструментами стануть:

ШІ-навігатор, що швидко підбиратиме навчальні програми під цілі користувача та заощаджуватиме час

ШІ-асистент, який пояснюватиме складні терміни, допомагатиме формувати персональні конспекти та рекомендуватиме додаткові помічні матеріали

Мета Мінцифри — охопити 100% українців цифровою та ШІ-грамотністю, щоб кожен мав інструменти для роботи й розвитку, а Україна — конкурентну економіку майбутнього, засновану на інноваціях.