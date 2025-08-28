Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки пошкоджено енергооб’єкти у кількох областях

Є локальні знеструмлення споживачів в окремих областях. Тих, у кого є світло, просять користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 17:00.

Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки – пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях, повідомляє Укренерго.

Як наслідок – є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 27 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 26 серпня.

Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного споживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Споживачів просять користуватись потужними електроприладами з 10:00 до 17:00.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.