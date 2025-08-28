Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки пошкоджено енергооб’єкти у кількох областях

Є локальні знеструмлення споживачів в окремих областях. Тих, у кого є світло, просять користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 17:00.

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки пошкоджено енергооб’єкти у кількох областях
ілюстративне фото
Фото: /mykyivregion.com.ua

Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки – пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях, повідомляє Укренерго.  

Як наслідок – є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. 

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Вчора, 27 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 26 серпня. 

Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного споживання  на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Споживачів просять користуватись потужними електроприладами з 10:00 до 17:00

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
