Внаслідок обстрілів РФ на Харківщині одна людина загинула, троє – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Ілюстративне фото
Фото: Суспільне Харків

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, троє – постраждали.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Куп'янську загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки. Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне), адмінбудівлю, школу, магазин, клуб, пам'ятник (с. Пристін);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, літню кухню (сел. Борова); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка).

У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровали 196 людей, зокрема 44 дитини і 11 маломобільних громадян. Залишилася 41 людина. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 875 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.
﻿
