​Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

Ввечері 29 серпня російські окупанти атакували жителя Херсона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Під удар ворожого безпілотника потрапив 54-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, уламкові поранення рук та ніг”, - йдеться у повідомленні.
Пораненого чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.
- Близько девʼятої ранку російські загарбники атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Під удар потрапив 66-річний чоловік, він загинув.