​Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

54-річний чоловік потрапив у лікарню у важкому стані.

Ввечері 29 серпня російські окупанти атакували жителя Херсона.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Під удар ворожого безпілотника потрапив 54-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, уламкові поранення рук та ніг”, - йдеться у повідомленні.

Пораненого чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.