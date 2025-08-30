ЗМІ: автомобіль мера Рені потрапив у смертельну ДТП на Одещині

Автопригода сталася сьогодні, 30 серпня, вдень на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське у Білгород-Дністровському районі Одещини.

Як зазначає місцева поліція, попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами.

Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Місцеве видання “Думська”, а також РБК-Україна із посиланням на джерела повідомляють, що в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов. Загинула його мати, а маленький син отримав перелом ключиці. Сам водій теж серйозно травмований.

Нагадаємо, у квітні минулого року ВАКС присудив меру Рені Ігору Плехову 9 років в'язниці за хабарництво. Втім він подав апеляцію.