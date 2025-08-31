Від початку доби на фронті відбулося 77 зіткнень, бої тривають на чотирьох напрямках

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій.

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території Росії потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Клюси Чернігівської області; Сорокине, Прогрес, Нововасилівка, Товстодубове, Нова Гута, Зарічне, Зноб-Новгородське, Бунякине, Середина Буда, Бачівськ Сумської області. Авіація ворога завдала удару керованими авіабомбами по населеному пункту Велика Береза.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку наразі точиться бій в районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не відбулося.

На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Шість бойових зіткнень продовжуються досі. Авіаудару КАБами зазнала Гаврилівка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на даний час противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну атаку – успіху не мав. Авіаудару зазнала Одрадокам’янка.На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.