ГоловнаСуспільствоОсвіта

Україна переходить на 12-річну систему навчання у школах

На сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі.

Україна переходить на 12-річну систему навчання у школах
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З 1 вересня в Україні стартує експериментальний проєкт для впровадження 12-річної системи навчання у школах. Тестування триватиме до 1 вересня 2027 року.

Про це повідомив голова парламентського Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Тестування нових програм, розроблених спеціально під цей формат. Вони передбачають два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.

Порядок проведення експерименту ще не оприлюднили, але відповідне рішення Кабмін уже ухвалив. 

Бабак також пояснив, важливий перехід на 12-річну школу. 

"Причина перша. Як казав Микола Хвильовий: «геть від Москви!». На сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати", - зазначив він. 

Другою причиною Бабак назвав профільність - академічні ліцеї різного спрямування будуть більш поглиблено готувати учнів за обраним ними профілем. Дитина зможе обрати профіль, до якого в неї є хист, який вона краще розуміє. Наприклад, гуманітарний чи природничий. Сфокусувати увагу на вивченні дисциплін саме цього напряму. 

Також 12-річна система навчання дозволить краща підготовитися до університету. 

"Старша профільна школа в плановому форматі дасть дитині можливість підготуватись до вступу до того вишу, який вона обрала, який відповідає її намірам і здібностям. Крім того, це дозволить природним шляхом (в перспективі) зменшити бакалаврат з 4-річного на 3-річний", - зазначив Бабак.

"У 2027 році ця система стане реальністю в масштабах всієї країни. За кілька днів розпочнеться тестування нового формату. Це важливо для переходу на євростандарт освіти. Щоб до цього були готові всі: і учні, і вчителі, і батьки", - додав він. 

Як повідомлялося, сьогодні, 1 вересня, 3 млн 500 тисяч школярів розпочали новий навчальний рік.
﻿
