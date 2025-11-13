У Києві до кінця 2025 року планують звести ще сім укриттів нового покоління (споруди подвійного призначення) в школах і садках.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час виїзної наради у Святошинському районі.

Святошинський район став першим у столиці, де збудовано укриття такого масштабу. "Ще 27 серпня тут тривали ремонтні роботи, а зараз це вже майже готовий об’єкт. Він може вмістити понад 1 200 осіб. Сучасний простір, збудований за всіма новітніми нормами безпеки, стане надійним укриттям для дітей і дорослих під час тривог, а також повноцінним освітнім середовищем. У позаурочний час тут зможуть працювати гуртки різного напряму. Для інших районів це приклад правильно організованої роботи, тому подібні наради ми проводимо безпосередньо на об’єктах, щоб обмінюватися позитивним досвідом”, – розповів Мондриївський.

За його словами, у 2025 році на будівництво укриттів із навчальними просторами для закладів освіти було передбачено 2,8 млрд грн. Ці кошти спрямовані районам у межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки. Станом на зараз будівництво триває на 24 об’єктах.

Районні державні адміністрації цьогоріч планували здати в експлуатацію 22 таких укриття, однак виконали зобов’язання частково. До кінця року очікується завершення 7 таких споруд, зокрема в Дарницькому районі – 2 об’єкти, в Оболонському – 1, у Святошинському – 2, у Шевченківському – 2.

“У 2025 році бюджет освітньої галузі становить майже 38 млрд грн – це третина бюджету міста. Ефективність реалізації освітніх і безпекових проєктів безпосередньо залежить від управлінських рішень на рівні районів”, – додав чиновник.

Також він нагадав, що від початку повномасштабної війни в Києві пошкоджень зазнали 244 заклади освіти, з яких 74 ще перебувають у стані ремонту.

У жовтні стало відомо, що у Києві районні державні адміністрації визначили 109 локацій для встановлення мобільних укриттів. Однак терміни розгортання укриттів не відомі. Загалом у Києві планують встановити близько 500 мобільних сховищ.

