Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

До кінця року у Києві планують звести ще сім укриттів нового покоління в школах і садках

Районні державні адміністрації цьогоріч планували здати в експлуатацію 22 таких укриття.

До кінця року у Києві планують звести ще сім укриттів нового покоління в школах і садках
Фото: КМДА

У Києві до кінця 2025 року планують звести ще сім укриттів нового покоління (споруди подвійного призначення) в школах і садках.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час виїзної наради у Святошинському районі.

Святошинський район став першим у столиці, де збудовано укриття такого масштабу. "Ще 27 серпня тут тривали ремонтні роботи, а зараз це вже майже готовий об’єкт. Він може вмістити понад 1 200 осіб. Сучасний простір, збудований за всіма новітніми нормами безпеки, стане надійним укриттям для дітей і дорослих під час тривог, а також повноцінним освітнім середовищем. У позаурочний час тут зможуть працювати гуртки різного напряму. Для інших районів це приклад правильно організованої роботи, тому подібні наради ми проводимо безпосередньо на об’єктах, щоб обмінюватися позитивним досвідом”, – розповів Мондриївський.

За його словами, у 2025 році на будівництво укриттів із навчальними просторами для закладів освіти було передбачено 2,8 млрд грн. Ці кошти спрямовані районам у межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки. Станом на зараз будівництво триває на 24 об’єктах.

Районні державні адміністрації цьогоріч планували здати в експлуатацію 22 таких укриття, однак виконали зобов’язання частково. До кінця року очікується завершення 7 таких споруд, зокрема в Дарницькому районі – 2 об’єкти, в Оболонському – 1, у Святошинському – 2, у Шевченківському – 2.

“У 2025 році бюджет освітньої галузі становить майже 38 млрд грн – це третина бюджету міста. Ефективність реалізації освітніх і безпекових проєктів безпосередньо залежить від управлінських рішень на рівні районів”, – додав чиновник.

Також він нагадав, що від початку повномасштабної війни в Києві пошкоджень зазнали 244 заклади освіти, з яких 74 ще перебувають у стані ремонту.

  • У жовтні стало відомо, що у Києві районні державні адміністрації визначили 109 локацій для встановлення мобільних укриттів. Однак терміни розгортання укриттів не відомі. Загалом у Києві планують встановити близько 500 мобільних сховищ.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies