За версією слідства, зловмисник знав, що вдова одного зі співвласників мережі супермаркетів отримала гроші за частку в бізнесі свого померлого чоловіка.

Рецидивіста затримали за вимагання з підприємиці $1,2 млн неіснуючого боргу її померлого чоловіка, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За матеріалами слідства, підозрюваний, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у вересні 2025 року почав вимагати від вдови одного зі співвласників мережі супермаркетів, аби та погасила неіснуючий борг її померлого чоловіка.

Чоловік знав, що рестораторка отримала гроші за його частку в бізнесі.

Підозрюваний зателефонував потерпілій та вимагав передати 1,2 мільйона доларів США. Такі дзвінки він здійснював систематично, погрожуючи фізичною розправою.

У вересні 2025 року підозрюваний розмістив під автомобілем жінки виріб, схожий на ручну бойову гранату. Він зателефонував їй та повідомив, що під її авто закладено бойовий пристрій, назвавши це «останнім попередженням».

Правоохоронці затримали чоловіка у Київській області, куди він переїхав та орендував квартиру. Прокурори Харківщини повідомили про підозру 51-річному жителю Запоріжжя за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене в умовах воєнного стану.

За матеріалами справи, отримавши кошти, він планував покинути країну, оформивши фіктивну інвалідність. Під час обшуку у нього вилучили зброю та боєприпаси, на які він не мав відповідних дозволів. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію затриманого за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.