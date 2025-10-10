Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
На Львівщині організатора серії розбійних нападів та вбивства засудили до довічного ув’язнення

Зокрема бандити закатували до смерті колишнього голову сільради.

Фото: прокуратура

Суд визнав винними двох мешканців Львівського району, причетних до вбивства та серії розбійних нападів, повідомляє Офіс генпрокурора. 

У 2020 році троє чоловіків напали на подружжя з села Миклашев. Вночі вони розбили вікно, увірвалися до будинку, зв’язали господарів і вимагали гроші. Під час катувань колишнього голову сільради били руками й ногами — від отриманих травм він помер на місці. З дому нападники винесли гроші, прикраси та техніку на понад 700 тисяч гривень і втекли на авто.

Невдовзі двох учасників злочину затримали, третій досі в розшуку.

Слідство з’ясувало, що з 2017 по 2020 рік ця ж група здійснила низку подібних нападів у Львівській, Рівненській і Тернопільській областях. Вони використовували пістолет, бити, газовий балончик і скотч, а під час одного з нападів отруїли собаку господарів.

Також встановлено, що у 2017 році старший з нападників намагався пограбувати працівницю обмінника валют, але жінка встигла покликати на допомогу.

Організатора засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, його спільника — до 9 років позбавлення волі.
