На Львівщині організатора серії розбійних нападів та вбивства засудили до довічного ув’язнення

Суд визнав винними двох мешканців Львівського району, причетних до вбивства та серії розбійних нападів, повідомляє Офіс генпрокурора.

У 2020 році троє чоловіків напали на подружжя з села Миклашев. Вночі вони розбили вікно, увірвалися до будинку, зв’язали господарів і вимагали гроші. Під час катувань колишнього голову сільради били руками й ногами — від отриманих травм він помер на місці. З дому нападники винесли гроші, прикраси та техніку на понад 700 тисяч гривень і втекли на авто.

Невдовзі двох учасників злочину затримали, третій досі в розшуку.

Слідство з’ясувало, що з 2017 по 2020 рік ця ж група здійснила низку подібних нападів у Львівській, Рівненській і Тернопільській областях. Вони використовували пістолет, бити, газовий балончик і скотч, а під час одного з нападів отруїли собаку господарів.

Також встановлено, що у 2017 році старший з нападників намагався пограбувати працівницю обмінника валют, але жінка встигла покликати на допомогу.

Організатора засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, його спільника — до 9 років позбавлення волі.