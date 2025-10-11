Сирський: РФ за місяць збільшила у 1,3 раза кількість засобів повітряного нападу

У вересні загальні втрати російських окупантів склали близько 28,5 тисяч осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами

Оперативна ситуація на фронті залишається складною. Ворог за місяць збільшив кількість повітряних атак у 1,3 рази.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками комплексної робочої наради.

За його словами, основні зусилля українських військ зосереджені на стримуванні ворога та стабілізації обстановки на найважчих напрямках — Лиманському, Покровському, Добропільському й Новопавлівському. Лише протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали близько 28,5 тисяч осіб.

Сирський зазначив, що українська оборона залишається активною, триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку. Завдяки ефективним діям десантно-штурмових підрозділів, штурмових полків та інших частин Сил оборони вдалося зупинити противника, який планував захопити всю Донецьку область.

Водночас Головнокомандувач наголосив, що за останній місяць Росія збільшила кількість засобів повітряного нападу в 1,3 раза, тому Україні необхідно посилити прикриття тилових енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури та логістики.

Сирський також повідомив про успіхи програми DeepStrike — у вересні зафіксовано до 70 ударів по території Росії, внаслідок чого виробництво нафтопродуктів у країні-агресорі скоротилося на 21%.

Серед ключових напрямів розвитку української армії — створення нового роду військ безпілотних систем ППО, удосконалення штурмових військ і формування командування Кіберсил.

Крім того, у Збройних Силах триває оптимізація органів військового управління: ліквідовані ОСУВ та ОТУ, їхні функції передано новим угрупованням військ, створеним на основі оперативних командувань.

"Маємо вистояти, зберегти Україну, її свободу і незалежність. Для цієї мети Збройні Сили працюють 24/7", — підсумував Сирський.