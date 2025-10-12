Міненерго: через обстріли РФ енергетична інфраструктура постраждала у трьох областях

Уночі 12 жовтня ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.

Як повідомляє Міненерго, пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини.

Рятувальники ДСНС та енергетики працюють стабілізацією ситуації з електропостачанням.

"Міністерство енергетики дякує енергетикам та рятувальникам, які попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми", — ідеться у повідомленні.