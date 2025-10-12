Зимова кампанія України
Міненерго: через обстріли РФ енергетична інфраструктура постраждала у трьох областях

Під обстрілами опинилися об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини.

Міненерго: через обстріли РФ енергетична інфраструктура постраждала у трьох областях
Наслідки обстрілу транспорту обленерго на Чернігівщині
Фото: Facebook

Уночі 12 жовтня ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.

Як повідомляє Міненерго, пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини.

Рятувальники ДСНС та енергетики працюють стабілізацією ситуації з електропостачанням.

"Міністерство енергетики дякує енергетикам та рятувальникам, які попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми", — ідеться у повідомленні.
﻿
