​Втрати росіян за добу становлять 1140 солдатів

Упродовж доби армія ворога втратила 1140 солдатів, 3 танки, 21 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 123 950 (+1140) осіб
- танків – 11251 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
- артилерійських систем – 33599 (+21) од
- РСЗВ – 1520 (+2) од
- засоби ППО – 1225 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232)
- крилаті ракети – 3859 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109)
- спеціальна техніка – 3977 (+1).
Дані уточнюються.