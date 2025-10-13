​Втрати росіян за добу становлять 1140 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Втрати ворожої армії від початку повномасштабної війни становлять близько 1 123 950 осіб.

