Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
​Втрати росіян за добу становлять 1140 солдатів

Втрати ворожої армії від початку повномасштабної війни становлять близько 1 123 950 осіб. 

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія ворога втратила 1140 солдатів, 3 танки, 21 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 123 950 (+1140) осіб
  • танків – 11251 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
  • артилерійських систем – 33599 (+21) од
  • РСЗВ – 1520 (+2) од
  • засоби ППО – 1225 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232)
  • крилаті ракети  – 3859 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109)
  • спеціальна техніка – 3977 (+1).

Дані уточнюються.
