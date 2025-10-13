Окупанти знову атакували три прифронтові райони Дніпропетровщини, є руйнування

Ворог скерував КАБи і безпілотники на Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони.

Російські окупанти атакували Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони Дніпропетровщини. Унаслідок ворожих атак пошкоджені будинки та освітні заклади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Павлоградський район росіяни скерували БпЛА. Там пошкоджена інфраструктура. Виникли пожежі.

По Покровській громаді Синельниківського району росіяни цілили КАБами. Понівечили житловий будинок і заклад культури.

Вибухи було чутно у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Ворог бив з важкої артилерії й fpv-дронами. У деяких атакованих населених пунктах ще тривають обстеження. Побита гімназія.

За уточненою інформацією, через нічні обстріли у Мирівській громаді загалом потрощені 4 приватні будинки та 2 господарські споруди.