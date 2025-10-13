Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Окупанти знову атакували три прифронтові райони Дніпропетровщини, є руйнування

Ворог скерував КАБи і безпілотники на Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони.

Окупанти знову атакували три прифронтові райони Дніпропетровщини, є руйнування
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти атакували Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони Дніпропетровщини. Унаслідок ворожих атак пошкоджені будинки та освітні заклади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

На Павлоградський район росіяни скерували БпЛА. Там пошкоджена інфраструктура. Виникли пожежі.

По Покровській громаді Синельниківського району росіяни цілили КАБами. Понівечили житловий будинок і заклад культури.  

Вибухи було чутно у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Ворог бив з важкої артилерії й fpv-дронами. У деяких атакованих населених пунктах ще тривають обстеження. Побита гімназія. 

За уточненою інформацією, через нічні обстріли у Мирівській громаді загалом потрощені 4 приватні будинки та 2 господарські споруди.
