Слідство встановило, що підозрюваний понад 2 роки незаконно нараховував гроші підлеглому військовослужбовцю, який ще у квітні 2022 року виїхав за кордон і не повернувся.

В Одесі викрили колишнього посадовця військової академії на махінації з виплатами понад 1,1 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

Колишньому виконувачу обов’язків начальника Військової академії в Одесі повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, чоловік, який обіймав посаду заступника начальника академії, тимчасово керуючи закладом, організував незаконне нарахування грошей підлеглому військовослужбовцю, що давно не з’являвся на службі.

Попри те, що офіцер ще у квітні 2022 року виїхав за кордон і не повернувся, підозрюваний наказував щомісяця вносити його у табелі робочого часу та продовжувати нараховувати всі види грошового забезпечення — премії, надбавки й додаткову винагороду.

Щоб замести сліди, посадовець офіційно перевів відсутнього військового на іншу посаду, зберігши виплати.

У результаті таких дій за період з квітня 2022-го по липень 2024 року було незаконно нараховано понад 1,1 мільйона гривень, що завдало збитків державі.

Полковнику оголошено підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.