Одесита підозрюють у підготовці нової дроново-ракетної атаки ворога

Чоловіку тепер загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки повідомила, що контррозвідка затримала ще одного російського агента в Одесі. На замовлення ФСБ він збирав координати для нової ракетно-дронової атаки рашистів по місту.

Як зазначили у СБУ, ворог завербував для корегування удару 52-річного одесита, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував свої заклики до захоплення регіону в "Однокласниках".

Після вербування чоловік відстежував позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір регіону.

Для цього він на власному авто об’їжджав різні райони обласного центру під час повітряних тривог та намагався зафіксувати роботу вітчизняної ППО.

Також агент фотографував оборонні укріплення та місця зосередження особового складу українських військ на морському узбережжі.

Зібрані відомості агент передавав кадровому співробітнику фсб, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.Служба безпеки затримала агента і вилучила у нього смартфон зі «звітами» для окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нещодавно контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії в Одесі, та двох осіб, яких ворог використав для підпалів на заході України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.