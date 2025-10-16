У Лозовій Харківської області затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), повідомляє СБУ.

Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.

Співробітники СБУ завчасно затримали агента під час намагання закласти вибухівку під військове авто.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії.

При обшуках у затриманого вилучено готовий СВП, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.