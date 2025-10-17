Учора Росія вбила в Сумській області 38-річного чоловіка і поранила ще трьох людей

Сьогодні вранці поранень дістав ще один чоловік 38 років.

Протягом минулої доби Росія вбила в Сумській області одну людину, ще троє були поранені. Загиблим є чоловік 38 років у Краснопільській громаді.

Він загинув унаслідок вибуху дрона. Також від удару безпілотника по авто постраждали чоловіки 58 і 56 років, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"У Сумській громаді під час авіаудару керованою бомбою поранений 56-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. До медиків також звернулася 54-річна жінка з Білопільської громади, яка отримала поранення під час атаки дрона 15 жовтня. Їй надається допомога. 112 обстрілів по 47 населених пунктах у 19 громадах", – розповів він.

Є ушодження цивільної інфраструктури в Річківській і Сумській громадах, будинків, авто у Миколаївській, Краснопільській і Річківській.

Фото: Олег Григоров у Telegram Сумська область, обстріли 16 жовтня

А сьогодні вранці ворог атакував дроном вантажівку в Тростянецькій громаді. Поранення отримав 38-річний водій. Його госпіталізували, він у стабільному стані.