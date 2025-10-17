З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Що не так з мобілізацією
Учора Росія вбила в Сумській області 38-річного чоловіка і поранила ще трьох людей

Сьогодні вранці поранень дістав ще один чоловік 38 років. 

Протягом минулої доби Росія вбила в Сумській області одну людину, ще троє були поранені. Загиблим є чоловік 38 років у Краснопільській громаді.

Він загинув унаслідок вибуху дрона. Також від удару безпілотника по авто постраждали чоловіки 58 і 56 років, повідомив начальник ОВА Олег Григоров. 

Сумській громаді під час авіаудару керованою бомбою поранений 56-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. До медиків також звернулася 54-річна жінка з Білопільської громади, яка отримала поранення під час атаки дрона 15 жовтня. Їй надається допомога. 112 обстрілів по 47 населених пунктах у 19 громадах", – розповів він.

Є ушодження цивільної інфраструктури в Річківській і Сумській громадах, будинків, авто у Миколаївській, Краснопільській і Річківській. 

Сумська область, обстріли 16 жовтня
Фото: Олег Григоров у Telegram
Сумська область, обстріли 16 жовтня

А сьогодні вранці ворог атакував дроном вантажівку в Тростянецькій громаді. Поранення отримав 38-річний водій. Його госпіталізували, він у стабільному стані. 
