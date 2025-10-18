Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1150 російських окупантів та ворожу техніку.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 129 180 солдатів.

