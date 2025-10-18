Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сили оборони за добу ліквідували ще 1150 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 129 180 солдатів.

Фото: скрин відео

Сили оборони за добу ліквідували ще 1150 російських окупантів та ворожу техніку. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  – близько 1 129 180 (+1150) осіб 
  • танків  – 11267 (+1) од
  • бойових броньованих машин  – 23396 (+2) од
  • артилерійських систем  – 33789 (+41) од
  • РСЗВ  – 1522 (+2) од
  • засоби ППО  – 1228 (+0) од
  • літаків  – 428 (+1) од
  • гелікоптерів  – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 71523 (+498)
  • крилаті ракети  – 3864 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 64672 (+131)
  • спеціальна техніка  – 3980 (+2)

Дані уточнюються
