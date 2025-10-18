Сили оборони за добу ліквідували ще 1150 російських окупантів та ворожу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 129 180 (+1150) осіб
- танків – 11267 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23396 (+2) од
- артилерійських систем – 33789 (+41) од
- РСЗВ – 1522 (+2) од
- засоби ППО – 1228 (+0) од
- літаків – 428 (+1) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498)
- крилаті ракети – 3864 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131)
- спеціальна техніка – 3980 (+2)
Дані уточнюються