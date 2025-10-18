Завтра вдень в Україні до +13, у низці областей дуже сильний вітер

Дощі падатимуть на заході країни та Житомирщині вночі, місцями з мокрим снігом.

У неділю, 19 жовтня Україні прогнозують хмарну погоду, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Дощі падатимуть на заході країни та Житомирщині вночі, місцями з мокрим снігом, вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°.

В Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.

Температура у Київській області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.