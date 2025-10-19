Сили оборони: росіяни створюють "кілл-зони" для подальших штурмів

Російські війська намагаються створювати на фронті так звані "кілл-зони", де немає нічого вцілілого, щоб потім проводити штурмові дії та просуватись вперед.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Противник намагається створити "кілл-зону", де немає вцілілих будівель, укриттів чи укріплень, щоб згодом проводити на тому чи іншому напрямку штурмові дії, намагаючись просунутись. Таку тактику він застосовує майже скрізь", — каже Волошин.

За словами речника, ворог вже майже три роки не має жодних суттєвих успіхів на південних напрямках.

"Лінія бойового зіткнення залишається незмінною. Саме тому командування російських військ вирішило знищувати всю забудову та інфраструктуру у прифронтових містах і селах", — пояснив речник.

Ворог значно збільшив кількість коригованих авіабомб, артилерійських обстрілів і ударів дронами-камікадзе.

"Фактично щодня ворог посилює удари дронами-камікадзе, артобстріли, використовує більше боєприпасів і не припиняє штурмові дії. Кілька таких штурмових дій відбулися минулої доби, і вже цієї доби противник знову проводить штурми на одному з напрямків", — додає Волошин.

Росіяни активно обстрілюють населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення. За минулу добу Сили оборони зафіксували близько трьох десятків обстрілів і ударів по населених пунктах.

Крім того, ворог здійснив понад 260 артобстрілів позицій ЗСУ, використавши більш як 1100 боєприпасів.