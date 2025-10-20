У НАБУ заявили про обшуки СБУ у родичів детектива, який розслідував справу "Роттердам+"

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що співробтіники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Бюро, який розслідував справу "Роттердам+".
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі НАБУ.
"Інформуємо, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики («Роттердам+») та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ, а також незаконне збагачення генерала та заступника керівника департаменту СБУ", – зазначено там.
У НАБУ сказали, що продовжують виконувати свої обов’язки відповідно до закону, "забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".
- У вересні НАБУ заявило про ознаки тиску через обшуки у колишніх співробітників, які розслідували злочинні групи у владі. А в СБУ відповіли, що обшуки проходили в співробітників Укрзалізниці та приватних бізнесменів, які фігурують у провадженні про зловживання в сфері вантажних перевезень і що слідчі дії не стосуються тиску на НАБУ.
- В НАБУ і САП заявили про тиск після того, як влада спробувала підпорядкувати їх генеральному прокурору. Тоді Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що не стосувався антикорупційної діяльності, з поправками, які фактично передавали владу над НАБУ і САП генеральному прокурору. Передували цьому обшуки і кримінальні справи проти детективів. Дві справи стосуються державної зради і пособництві країні-агресору – їх веде СБУ. Ще декілька підозр оголосили після обшуків ДБР по справах про аварії кількарічної давнини.
- Після протестів суспільства і зауважень міжнародних партнерів зміни до законодавства в частині підпорядкування скасували. Однак в НАБУ не виключають, що їм хочуть замінити керівництво.
Що таке "Роттердам+"
- У формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році задля розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі. Насправді ж такого транспортування не відбувалось, тому кінцеві споживачі переплачували, а ДТЕК отримував надприбутки.
- Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 млрд грн.
- Формула була скасована 1 липня 2020 року у зв'язку із переходом України на новий ринок електроенергії.
- У березні 2023 року НАБУ разом із САП передали до суду перший епізод цієї справи. Мали судити шістьох осіб на чолі з колишнім головою НКРЕКП Дмитром Вовком. Інші обвинувачені – це троє колишніх працівників НКРЕКП та два менеджери ДТЕК, зокрема колишній гендиректор холдингу ДТЕК Мережі Іван Гелюх та колишній гендиректор "ДТЕК Східенерго2 Борис Лісовий. Їм інкримінували ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем) та завдання споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.