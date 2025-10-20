У НАБУ заявили про обшуки СБУ у родичів детектива, який розслідував справу "Роттердам+"

У Агентстві кажуть, що цей детектив розслідував також зловживання на підприємствах залізничної галузі.

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що співробтіники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Бюро, який розслідував справу "Роттердам+".

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі НАБУ.

"Інформуємо, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики («Роттердам+») та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ, а також незаконне збагачення генерала та заступника керівника департаменту СБУ", – зазначено там.

У НАБУ сказали, що продовжують виконувати свої обов’язки відповідно до закону, "забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".

У вересні НАБУ заявило про ознаки тиску через обшуки у колишніх співробітників, які розслідували злочинні групи у владі. А в СБУ відповіли, що обшуки проходили в співробітників Укрзалізниці та приватних бізнесменів, які фігурують у провадженні про зловживання в сфері вантажних перевезень і що слідчі дії не стосуються тиску на НАБУ.

В НАБУ і САП заявили про тиск після того, як влада спробувала підпорядкувати їх генеральному прокурору. Тоді Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що не стосувався антикорупційної діяльності, з поправками, які фактично передавали владу над НАБУ і САП генеральному прокурору. Передували цьому обшуки і кримінальні справи проти детективів. Дві справи стосуються державної зради і пособництві країні-агресору – їх веде СБУ. Ще декілька підозр оголосили після обшуків ДБР по справах про аварії кількарічної давнини.

Після протестів суспільства і зауважень міжнародних партнерів зміни до законодавства в частині підпорядкування скасували. Однак в НАБУ не виключають, що їм хочуть замінити керівництво.

