РФ вкотре атакувала Херсон, три людини поранені

Вночі російська армія атакувала Корабельний район міста ударними безпілотниками Shahed. Є поранені.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На місці влучань зайнялась пожежа. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди.
Відомо про трьох постраждалих. Наразі усі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Стан поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
- Минулої доби унаслідок обстрілу Центрального району Херсону двоє людей отримали поранення і пошкоджено житлові будинки.