РФ вкотре атакувала Херсон, три людини поранені

Вночі російська армія атакувала Корабельний район міста ударними безпілотниками Shahed. Є поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На місці влучань зайнялась пожежа. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди.

Відомо про трьох постраждалих. Наразі усі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Стан поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості.