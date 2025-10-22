ЗМІ: Кіпр під час головування в ЄС не вважатиме оборону пріоритетом

Країна не є членом НАТО і хоче просувати інші акценти.

Видання Euractiv стверджує, що у проєкті документа, який визначає пріоритети політики Ради ЄС під час головування Кіпру, вперше з 2022 року суттєво зменшено увагу до питання оборони.

Острівна країна очолюватиме Раду з 1 січня 2026 року, змінивши за ротаційним принципом Данію. У сфері закордонних справ Кіпр хоче зосередитися на "зміцненні міжнародного партнерства для захисту спільних цінностей і сприяння просуванню миру і процвітання у світі". Раніше цей розділ програмного документа Ради ЄС був присвячений в першу чергу зміцненню обороноздатності.

Загалом у переліку пріоритетів свого головування Кіпр лише 11 разів вживає слово "оборона". Для порівняння, Данія має 32 таких згадки. Україна у документі називається 17 разів, в той час як чинне головування апелює до стану справ у нашій державі щонайменше 41 раз.

Кіпрські посадовці запевняють, що документ, який потрапив до представників ЗМІ, є лише попередньою версією, до якої будуть вноситися зміни.

Кіпр - один з небагатьох членів ЄС, який не є частиною НАТО. У країні понад пів століття триває заморожений конфлікт з Туреччиною через окупацію північної частини острова.