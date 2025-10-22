Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
ЗМІ: Кіпр під час головування в ЄС не вважатиме оборону пріоритетом

Країна не є членом НАТО і хоче просувати інші акценти.

ЗМІ: Кіпр під час головування в ЄС не вважатиме оборону пріоритетом
Прапор Кіпру

Видання Euractiv стверджує, що у проєкті документа, який визначає пріоритети політики Ради ЄС під час головування Кіпру, вперше з 2022 року суттєво зменшено увагу до питання оборони. 

Острівна країна очолюватиме Раду з 1 січня 2026 року, змінивши за ротаційним принципом Данію. У сфері закордонних справ Кіпр хоче зосередитися на "зміцненні міжнародного партнерства для захисту спільних цінностей і сприяння просуванню миру і процвітання у світі". Раніше цей розділ програмного документа Ради ЄС був присвячений в першу чергу зміцненню обороноздатності.

Загалом у переліку пріоритетів свого головування Кіпр лише 11 разів вживає слово "оборона". Для порівняння, Данія має 32 таких згадки. Україна у документі називається 17 разів, в той час як чинне головування апелює до стану справ у нашій державі щонайменше 41 раз.

Кіпрські посадовці запевняють, що документ, який потрапив до представників ЗМІ, є лише попередньою версією, до якої будуть вноситися зміни. 

Кіпр - один з небагатьох членів ЄС, який не є частиною НАТО. У країні понад пів століття триває заморожений конфлікт з Туреччиною через окупацію північної частини острова.  
