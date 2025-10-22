Росіяни скерували ударний безпілотник "Італмас" по автівках на жвавій ділянці дороги в Сумах

Уночі російські окупанти атакували ударним БпЛА ділянку дороги з найбільшою кількістю цивільних авто, у результаті поранень зазнали 12 людей.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"У Сумах російський ударний безпілотник "Італмас" навмисне було скеровано на проїжджу частину на ділянці, де було якнайбільше автівок. У результаті цього поранень дістали дванадцятеро людей. Наразі травмовані в лікарні. Також пошкоджені автівки, лінії електропередачі, цивільна інфраструктура", — ідеться у повідомленні.