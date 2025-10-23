Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Війна

Росіяни знову атакували дронами та з артилерії Дніпропетровщину, є пошкодження

Загиблих і постраждалих немає. 

Росіяни знову атакували дронами та з артилерії Дніпропетровщину, є пошкодження
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти упродовж дня скерували по Дніпропетровській області дрони та били з артилерії. 

Про це повідомляє т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Протягом дня раз за разом ворог бив по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Використовував FPV-дрони та артилерію", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджені 3 багатоповерхівки і 4 приватні будинки, дитсадок, басейн, агрофірма, магазин, господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач і газогін. 

У Павлоградському районі російська армія атакувала безпілотниками. Понівечила інфраструктуру. 

На Маломихайлівську громаду на Синельниківщині, противник спрямував БпЛА. Через удар згорів приватний будинок. 

Безпілотниками ворог влучив по Грушівській та Зеленодольській громадах Криворізького району. Пошкоджені АЗС та легковик. 

На щастя, обійшлося без жертв.
﻿
