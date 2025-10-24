ВАКС конфіскував майно ексміністра внутрішніх справ часів Януковича Захарченка

У лютому 2014 року, після Революції гідності, він утік до Росії.

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"24 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до колишнього міністра внутрішніх справ України (2011-2014 рр) санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закону «Про санкції»", - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, у дохід держави стягнуто активи, що належать ексміністру: кошти на банківських рахунках на загальну суму 157 617, 16 грн, а також квартиру загальною площею 160,70 кв. м у Печерському районі столиці.

Також стягнуто майно, записане на близьких осіб: квартиру загальною площею 75,2 кв. м у Печерському районі столиці; 2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 кв. м, розташовану у Донецьку; два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв. м; квартиру загальною площею 138,5 кв. м у Донецьку; 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «САНН ДЕ ЛІОН».

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня його проголошення.